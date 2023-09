Fête de l’automne Rue de la Salargue Latresne, 6 octobre 2023, Latresne.

Latresne,Gironde

Le comité des fêtes de Latresne vous propose 3 jours de divertissement : braderie vide dressing, animations, loto, foire et plein d’autres activités sont à prévoir tout au long de ce week-end..

2023-10-06 fin : 2023-10-08 . EUR.

Rue de la Salargue

Latresne 33360 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Latresne’s Comité des Fêtes offers 3 days of entertainment: garage sale, dressing room sale, entertainment, bingo, fair and plenty of other activities throughout the weekend.

El Comité de Fiestas de Latresne ofrece 3 días de entretenimiento, que incluyen venta de garaje, venta de vestuario, entretenimiento, bingo, feria y muchas otras actividades durante todo el fin de semana.

Das Festkomitee von Latresne bietet Ihnen drei Tage voller Unterhaltung: Ausverkauf, Leere Kleiderschränke, Animationen, Lotto, Jahrmarkt und viele andere Aktivitäten sind während des gesamten Wochenendes zu erwarten.

Mise à jour le 2023-09-20 par OT de l’Entre-deux-Mers