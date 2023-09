Journées Gourmandes de la Chopinière du Roy Rue de la Rodaie Saint-Nicolas-de-Bourgueil, 21 octobre 2023, Saint-Nicolas-de-Bourgueil.

Saint-Nicolas-de-Bourgueil,Indre-et-Loire

-Visite et dégustations de nos vins de 10h à 18h,

-Visite du domaine, chais et cave

-Marché de producteurs

-Dégustation des cuvées du domaine accompagnée d’un repas élaboré par notre traiteur, 20 € / adulte et 10 € / enfant – 10 ans (le midi, réservation obligatoire jusqu’au 16 octobre).

2023-10-21 fin : 2023-10-22 18:30:00. EUR.

Rue de la Rodaie

Saint-Nicolas-de-Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



-Visit and taste our wines from 10am to 6pm,

-Visit the estate, cellars and winery

-Farmers’ market

-Tasting of estate wines accompanied by a meal prepared by our caterer, 20 ? / adult and 10 ? / child – 10 years (lunchtime, reservation required until October 16)

-Visita y degustación de vinos de 10.00 a 18.00 h,

-Visita a la finca, las bodegas y el viñedo

-Mercado de productores

-Degustación de las añadas de la finca acompañada de una comida preparada por nuestro catering, 20€/adulto y 10€/niño – 10 años (mediodía, reserva obligatoria hasta el 16 de octubre)

-Besichtigung und Verkostung unserer Weine von 10 bis 18 Uhr,

-Besichtigung des Weinguts, der Weinlager und des Kellers

-Markt mit Erzeugern

-Verkostung der Cuvées des Weinguts mit einem von unserem Caterer zubereiteten Essen, 20 ? / Erwachsener und 10 ? / Kind – 10 Jahre (mittags, Reservierung bis zum 16. Oktober erforderlich)

