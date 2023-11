Train du Père Noël Rue de la Rochette Thoré-la-Rochette, 16 décembre 2023, Thoré-la-Rochette.

Thoré-la-Rochette,Loir-et-Cher

Retrouvez la magie de Noël ! Partez à la recherche du Père Noël..

Dimanche 2023-12-16 14:30:00 fin : 2023-12-17 16:30:00. 9 EUR.

Rue de la Rochette

Thoré-la-Rochette 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire



Rediscover the magic of Christmas! Set off in search of Santa Claus.

¡Redescubre la magia de la Navidad! Parte en busca de Papá Noel.

Holen Sie sich den Zauber von Weihnachten zurück! Begeben Sie sich auf die Suche nach dem Weihnachtsmann.

Mise à jour le 2023-11-16 par OT de Vendome – Territoires Vendomois