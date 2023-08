JEP – LA MÉDIATHÈQUE JIM-DANDURAND Rue de la Rochefoucault Fontenay-le-Comte, 16 septembre 2023, Fontenay-le-Comte.

Fontenay-le-Comte,Vendée

Venez découvrir les livres anciens de a Médiathèque Jim Durand et confectionez votre plus beau carnet..

2023-09-16 fin : 2023-09-16 13:00:00. .

Rue de la Rochefoucault

Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire



Come and discover the old books in the Médiathèque Jim Durand and make your most beautiful notebook.

Ven a descubrir los libros antiguos de la biblioteca multimedia Jim Durand y haz tu cuaderno más bonito.

Entdecken Sie die alten Bücher der a Médiathèque Jim Durand und fertigen Sie Ihr schönstes Notizbuch an.

