Vienne . Dans le cadre du programme « Notre printemps en Sud Vienne Poitou ! ».

Venez découvrir les secrets du barrage alimentant la centrale hydroélectrique de la Roche, un patrimoine qui fait partie du paysage de L’Isle-Jourdain depuis plus de 100 ans.

Une rare occasion d’en apprendre plus sur le fonctionnement des premiers générateurs d’électricité à énergie renouvelable déployés en France, et de découvrir la vallée de la Vienne depuis un surplomb de 11 mètres de hauteur !

Carte Nationale d’identité obligatoire le jour de l’animation!

Dans le respect des conditions sanitaires en vigueur à la date de la visite.

