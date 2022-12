Le joyeux marché paysan et artisan rue de la Roche Blanche 44350 St molf St molf Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

St molf

Le joyeux marché paysan et artisan rue de la Roche Blanche 44350 St molf, 2 décembre 2022, St molf. Le joyeux marché paysan et artisan Vendredi 2 décembre, 16h00 rue de la Roche Blanche 44350 St molf

Public

17 producteurs et artisans, du vin chaud, du chocolat chaud, de la bière de la Brasserie Vestibule et un petit concert de Solène De La Bretèche… Bref un bon moment à passer ensemble pour début… rue de la Roche Blanche 44350 St molf rue de la Roche Blanche 44350 St molf St molf 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire 17 producteurs et artisans, du vin chaud, du chocolat chaud, de la bière de la Brasserie Vestibule et un petit concert de Solène De La Bretèche… Bref un bon moment à passer ensemble pour débuter la préparation des festivités de Noël Il va faire beau alors n’hésitez pas à venir à pied ou en vélo car il risque d’y avoir beaucoup de voitures garées sur le parking de la ferme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-02T16:00:00+01:00

2022-12-02T20:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, St molf Autres Lieu rue de la Roche Blanche 44350 St molf Adresse rue de la Roche Blanche 44350 St molf Ville St molf lieuville rue de la Roche Blanche 44350 St molf St molf Departement Loire-Atlantique

rue de la Roche Blanche 44350 St molf St molf Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/st-molf/

Le joyeux marché paysan et artisan rue de la Roche Blanche 44350 St molf 2022-12-02 was last modified: by Le joyeux marché paysan et artisan rue de la Roche Blanche 44350 St molf rue de la Roche Blanche 44350 St molf 2 décembre 2022 rue de la Roche Blanche 44350 St molf St molf St molf

St molf Loire-Atlantique