LA TEMPORA – BALLAKÉ SISSOKO Rue de la Rivière Bages, 4 juillet 2023, Bages.

Bages,Aude

Dix doigts pour vingt-et-une cordes et la magie opère, sûrement, posément. Maître de la kora (instrument de musique à cordes originaire du Mali), improvisateur et compositeur surdoué et passionné, Ballaké Sissoko est aujourd’hui l’un des grands musiciens du monde. Héritier d’une longue lignée de djélis (équivalents des griots dans l’empire Mandingue), Ballaké Sissoko est devenu musicien dans l’orchestre de son père à l’âge de 13 ans. Il a depuis joué sur les scènes du monde entier. Laissez-vous envoûter par les douces mélodies de ce virtuose.

Concert à 21h30.

A partir de 19h : Restauration en bord d’étang :

– Foodtrucks

– Buvette

– restaurants à proximité dans le cœur du village.

2023-07-04 19:00:00 fin : 2023-07-04 23:00:00. .

Rue de la Rivière

Bages 11100 Aude Occitanie



Ten fingers for twenty-one strings, and the magic happens, surely, quietly. Master of the kora (a stringed musical instrument originally from Mali), gifted and passionate improviser and composer, Ballaké Sissoko is one of the world?s great musicians today. Heir to a long line of djélis (equivalent to griots in the Mandingo Empire), Ballaké Sissoko became a musician in his father?s orchestra at the age of 13. Since then, he has performed all over the world. Let yourself be enchanted by the gentle melodies of this virtuoso.

Concert at 9:30pm.

From 7pm: Catering by the pond:

– Foodtrucks

– Refreshment bar

– nearby restaurants in the heart of the village

Diez dedos para veintiuna cuerdas y la magia funciona, segura, silenciosamente. Maestro de la kora (instrumento musical de cuerda de Malí), improvisador y compositor dotado y apasionado, Ballaké Sissoko es hoy uno de los grandes músicos del mundo. Heredero de una larga estirpe de djélis (el equivalente a los griots en el imperio mandinga), Ballaké Sissoko se hizo músico de la orquesta de su padre a los 13 años. Desde entonces, ha actuado por todo el mundo. Déjese hechizar por las suaves melodías de este virtuoso.

Concierto a las 21.30 h.

A partir de las 19:00 h: Catering junto al estanque:

– Foodtrucks

– Bar de refrescos

– restaurantes cercanos en el corazón del pueblo

Zehn Finger für einundzwanzig Saiten und die Magie wirkt, sicher, ruhig. Ballaké Sissoko, ein Meister der Kora (ein aus Mali stammendes Saiteninstrument), ein hochbegabter und leidenschaftlicher Improvisator und Komponist, ist heute einer der großen Musiker der Welt. Ballaké Sissoko, der aus einer langen Reihe von Djélis (den Griots im Mandinka-Reich) stammt, wurde im Alter von 13 Jahren Musiker im Orchester seines Vaters. Seitdem hat er auf den Bühnen der ganzen Welt gespielt. Lassen Sie sich von den sanften Melodien dieses Virtuosen verzaubern.

Konzert um 21.30 Uhr.

Ab 19 Uhr: Verpflegung am Ufer des Teichs:

– Foodtrucks

– Getränkeausschank

– restaurants in der Nähe im Dorfkern

