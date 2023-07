Inauguration de la nouvelle cité ouvrière Rue de la Rivale Cuzion, 29 juillet 2023, Cuzion.

Cuzion,Indre

L’inauguration de la nouvelle cité ouvrière (ancienne cité Edf de Cuzion) « les maisons rouges » aujourd’hui rénovée et aménagée pour une dizaine de familles par l’entreprise Priant niché au-dessus du lac et du barrage d’Eguzon..

2023-07-29

Rue de la Rivale

Cuzion 36190 Indre Centre-Val de Loire



The inauguration of the new workers’ housing estate (formerly the Edf housing estate in Cuzion) « les maisons rouges », now renovated and fitted out for a dozen families by the Priant company, nestled above the lake and dam at Eguzon.

Inauguración de las « maisons rouges » (casas rojas) del nuevo parque de viviendas para trabajadores (antiguo parque de viviendas del Edf en Cuzion), renovadas y acondicionadas para una decena de familias por la empresa Priant, situadas sobre el lago y la presa de Eguzon.

Einweihung der neuen Arbeitersiedlung (ehemalige Edf-Siedlung in Cuzion) « Les maisons rouges », die heute von der Firma Priant renoviert und für etwa zehn Familien eingerichtet wurde und oberhalb des Sees und des Staudamms von Eguzon liegt.

