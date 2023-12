La Soupe du coeur des Chefs Rue de la Résistance Neuvic, 16 décembre 2023 07:00, Neuvic.

Neuvic,Dordogne

Les chefs bergeracois se mobilisent pour la Soupe du Cœur des Chefs.

Les Restaurants participants sont :

Le Vieux Logis

Le Relais de St Sauveur

Le Kristo

Le St Jacques

Le Bistro d’en face

L’imparfait

La Libertie

La Table du Marché

L’Authentik

CFA de Bergerac

La Chartreuse de Bignac

Le Vin ‘quatre

Quai 24

Mélange

Les bénéfices de l’action seront reversés à l’association : Voyage Découverte Handicap 24 et 47.

2023-12-16 fin : 2023-12-16 13:00:00. .

Rue de la Résistance

Neuvic 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Bergerac chefs join forces for the Soupe du C?ur des Chefs.

The participating restaurants are :

Le Vieux Logis

Le Relais de St Sauveur

Le Kristo

Le St Jacques

Le Bistro d?en face

L?imparfait

La Libertie

La Table du Marché

L’Authentik

CFA de Bergerac

La Chartreuse de Bignac

Le Vin ?quatre

Quai 24

Mélange

Profits from the event will be donated to the association: Voyage Découverte Handicap 24 et 47

Los chefs de Bergerac se reúnen para la Soupe du Cœur des Chefs.

Los restaurantes participantes son :

Le Vieux Logis

Le Relais de St Sauveur

Le Kristo

Le St Jacques

Le Bistro d’en face

El imparcial

La Libertie

La Table du Marché

L’Authentik

CFA de Bergerac

La Chartreuse de Bignac

Le Vin ?quatre

Quai 24

Mélange

Los beneficios del evento se donarán a la asociación Voyage Découverte Handicap 24 et 47

Die Küchenchefs von Bergerac mobilisieren sich für die « Soupe du C?ur des Chefs ».

Die teilnehmenden Restaurants sind :

Le Vieux Logis

Le Relais de St Sauveur

Le Kristo

Le St Jacques

Le Bistro d?en face

L’imparfait

La Libertie

La Table du Marché (Der Tisch des Marktes)

L’Authentik

CFA von Bergerac

La Chartreuse de Bignac

Le Vin ?quatre

Bahnsteig 24

Mischung

Der Erlös der Aktion geht an den Verein: Voyage Découverte Handicap 24 et 47

Mise à jour le 2023-12-04 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides