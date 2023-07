Arcambal, dans la guerre de 1939 – 1949 Rue de la Résistance Arcambal, 16 septembre 2023, Arcambal.

Arcambal, dans la guerre de 1939 – 1949 Samedi 16 septembre

Cette maison fut, en juin et juillet 1944, le théâtre d’une série de tragiques événements : l’assassinat de deux résistants républicains espagnols, la rafle par la Gestapo d’une famille juive, les Lévy, dont trois filles furent déportées, le père et le fils fusillés, l’assassinat du jeune résistant Gilbert Fréjaville et l’incendie de la maison Lévy qui est restée jusqu’à nos jours dans son état de 1944. Arcambal eut à déplorer d’autres victimes de guerre, dont le sort sera évoqué.

Arcambal est une commune française située dans le sud du département du Lot, en région Occitanie.

©Christian Verdun – Alain Maas