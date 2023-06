Marché de Producteurs de Pays Rue de la république Val de Louyre et Caudeau, 31 juillet 2023, Val de Louyre et Caudeau.

Val de Louyre et Caudeau,Dordogne

Les lundis matin du 19 juin au 28 août, Rue de la République.

Dans le prolongement du marché hebdomadaire, retrouvez les Producteurs de Pays et profitez de produits de saison, locaux, en direct du producteur..

2023-07-31 à ; fin : 2023-07-31 . .

Rue de la république

Val de Louyre et Caudeau 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Monday mornings from June 19 to August 28, Rue de la République.

As an extension of the weekly market, meet the Producteurs de Pays and enjoy seasonal, local produce direct from the producer.

Lunes por la mañana del 19 de junio al 28 de agosto, Rue de la République.

Como prolongación del mercado semanal, conozca a los Producteurs de Pays y disfrute de productos locales de temporada directamente del productor.

Montagmorgens vom 19. Juni bis 28. August, Rue de la République.

In der Verlängerung des Wochenmarktes finden Sie hier die Producteurs de Pays und profitieren von saisonalen, lokalen Produkten direkt vom Erzeuger.

Mise à jour le 2023-06-08 par OT de Périgueux