Exposition peinture et scultpure à Uzay-le-Venon Rue de la République, 9 septembre 2023, Uzay-le-Venon.

Uzay-le-Venon,Cher

Sur deux jours, découvrez les toiles de 4 peintres amateurs et professionnels ainsi que les créations d’une céramiste. En parallèle de cette expo-vente, des anciennes photographies de la commune d’Uzay-le-Venon vous seront présentées..

Samedi 2023-09-09 à 14:00:00 ; fin : 2023-09-10 . EUR.

Rue de la République

Uzay-le-Venon 18190 Cher Centre-Val de Loire



Over two days, discover the canvases of 4 amateur and professional painters, as well as the creations of a ceramist. Alongside the exhibition and sale, old photographs of the commune of Uzay-le-Venon will be on display.

Durante dos días, descubra los cuadros de 4 pintores aficionados y profesionales, así como las creaciones de un ceramista. Paralelamente a esta exposición y venta, se expondrán fotografías antiguas del municipio de Uzay-le-Venon.

Entdecken Sie an zwei Tagen die Gemälde von vier Amateur- und Berufsmalern sowie die Kreationen einer Keramikerin. Parallel zu dieser Verkaufsausstellung werden Ihnen alte Fotografien der Gemeinde Uzay-le-Venon präsentiert.

Mise à jour le 2023-05-26 par OT LIGNIERES