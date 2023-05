Jouons à la dictée Rue de la République, 6 août 2023, Uzay-le-Venon.

Uzay-le-Venon,Cher

Mettez vos connaissances à l’épreuve avec cette après-midi dictée organisée par l’association Les Arts à Uzay, le tout dans une ambiance conviviale. Les meilleurs élèves se verront remettre des cadeaux, alors bonne chance!.

Dimanche 2023-08-06 à 15:00:00 ; fin : 2023-08-06 . 2 EUR.

Rue de la République

Uzay-le-Venon 18190 Cher Centre-Val de Loire



Put your knowledge to the test with this afternoon dictation organized by the association Les Arts à Uzay, all in a friendly atmosphere. The best students will be awarded prizes, so good luck!

Ponga a prueba sus conocimientos con esta tarde de dictado organizada por la asociación Les Arts à Uzay, todo ello en un ambiente agradable. Los mejores alumnos recibirán premios, ¡así que buena suerte!

Stellen Sie Ihr Wissen bei diesem Diktat auf die Probe, das vom Verein Les Arts à Uzay organisiert wird und in einer freundlichen Atmosphäre stattfindet. Die besten Schüler werden mit Geschenken belohnt, also viel Glück!

Mise à jour le 2023-05-26 par OT LIGNIERES