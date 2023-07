Béthanie en fête Rue de la République Montivilliers, 26 août 2023, Montivilliers.

Montivilliers,Seine-Maritime

La ville de Montivilliers vous invite, le temps d’un week-end en juillet au jardin de Buglise et d’un second week-end en août, au jardin Béthanie, à une pause détente en famille ! Jeux, lectures, ateliers ludiques, initiations sportives, balades urbaines, spectacles et animations en lien avec la nature vous attendent en centre-ville. Amenez votre pique-nique pour le soir ! Food Truck sur place.

Programme détaillé sur ville-montivilliers.fr

Gratuit.

Samedi 2023-08-26 15:00:00 fin : 2023-08-27 22:00:00. .

Rue de la République

Montivilliers 76290 Seine-Maritime Normandie



The town of Montivilliers invites you to spend a relaxing weekend in July at the Buglise garden, and a second weekend in August at the Béthanie garden! Games, readings, fun workshops, sports initiation, urban strolls, shows and nature-related activities await you downtown. Bring your own picnic for the evening! Food Truck on site.

Detailed program on ville-montivilliers.fr

Free

La ciudad de Montivilliers le invita a pasar un fin de semana de relax en julio en el jardín de Buglise y un segundo fin de semana en agosto en el jardín de Béthanie, ¡para toda la familia! Juegos, lecturas, talleres lúdicos, iniciación al deporte, paseos urbanos, espectáculos y actividades relacionadas con la naturaleza le esperan en el centro de la ciudad. ¡Traiga su propio picnic para la velada! Food Truck in situ.

Programa detallado en ville-montivilliers.fr

Gratis en

Die Stadt Montivilliers lädt Sie an einem Wochenende im Juli im Jardin de Buglise und an einem zweiten Wochenende im August im Jardin Béthanie zu einer entspannenden Pause mit der ganzen Familie ein! Spiele, Lesungen, spielerische Workshops, sportliche Einführungen, Stadtspaziergänge, Aufführungen und Animationen in Verbindung mit der Natur erwarten Sie im Stadtzentrum. Bringen Sie Ihr Picknick für den Abend mit! Food Truck vor Ort.

Detailliertes Programm auf ville-montivilliers.fr

Kostenlos

Mise à jour le 2023-06-30 par Normandie Tourisme / Attitude Manche