L'Argentière-la-Bessée Journée portes ouvertes de l’arbre à l’ouvrage Rue de la république L’Argentière-la-Bessée, 16 septembre 2023, L'Argentière-la-Bessée. Journée portes ouvertes de l’arbre à l’ouvrage Samedi 16 septembre, 10h00 Rue de la république Entrée libre, atelier sur inscription. Journée portes ouvertes de la collection d’outils et machines de travail du bois « De l’arbre à l’Ouvrage ». Ateliers d’initiation aux gestes intelligents de l’artisan travaillant le bois. Jeux d’initiation pour les enfants. Conférence : l’homme, le bois et l’art. Rue de la république rue de la république 05120 L’Argentière-la-Bessée L’Argentière-la-Bessée 05120 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

