Les Boucles Tonnevillaises > Marche et Trail Rue de la République La Hague, 7 octobre 2023, La Hague.

La Hague,Manche

De 9h jusque 12h, trail & marche ouvert à tous.

Boucle de 5kms avec 120m de dénivelé.

De la route, du chemin, de la boue, de l’eau et de la bonne humeur !!

TRAIL ADULTES.

Courez autant de boucles que vous le souhaitez. A chaque tour complet vous gagnez un ticket de tombola.

MARCHE PETITS & GRANDS.

Pas envie de courir ? Venez marcher sur la boucle ! A chaque tour complet, vous gagnez un ticket de tombola.

RELAIS.

Participez en équipe de 3 personnes maximum. Un dossard par équipe à se transmettre sur la ligne de départ.

LA TOMBOLA.

Tirage au sort à partir de 12h30. De nombreux lots, offerts par nos partenaires, à gagner.

Parkings et restauration sur place.

Tous les bénéfices sont reversés à l’École de Tonneville.

Retrouver les informations sur le site internet : www.bouclestonnevillaises.fr

Inscriptions sur place et en ligne : http://www.normandiecourseapied.com/servicesorganisateurs/tonneville-2023/inscriptions.html.

2023-10-07 09:00:00 fin : 2023-10-07 12:00:00. .

Rue de la République Tonneville

La Hague 50460 Manche Normandie



From 9am to 12pm, trail & walk open to all.

5km loop with 120m ascent.

Roads, trails, mud, water and fun!

ADULT TRAIL.

Run as many loops as you like. Each complete lap wins you a raffle ticket.

CHILDREN’S AND ADULTS’ WALK.

Don’t feel like running? Come and walk the loop! Win a raffle ticket for every completed lap.

RELAIS.

Participate in teams of up to 3 people. One bib per team to be handed over at the starting line.

LA TOMBOLA.

Draw starting at 12:30 pm. Lots of prizes to be won, donated by our partners.

Parking and catering on site.

All profits go to the Tonneville School.

For further information, visit www.bouclestonnevillaises.fr

On-site and online registration: http://www.normandiecourseapied.com/servicesorganisateurs/tonneville-2023/inscriptions.html

De 9.00 a 12.00 horas, sendero y caminata abiertos a todos.

Circuito de 5 km con 120 m de desnivel.

Caminos, senderos, barro, agua y ¡buen humor!

TRAIL ADULTOS.

Corre tantas vueltas como quieras. Gana un boleto de rifa por cada vuelta completada.

CAMINATA DE NIÑOS Y ADULTOS.

¿No te apetece correr? Ven a dar una vuelta Gana un boleto de rifa por cada vuelta completada.

RELAIS.

Participa en equipos de hasta 3 personas. Un número por equipo que se entregará en la línea de salida.

LA TÓMBOLA.

Sorteo a partir de las 12h30. Numerosos premios donados por nuestros colaboradores.

Aparcamiento y restauración in situ.

Todos los beneficios se destinarán a la Tonneville School.

Para más información, visite www.bouclestonnevillaises.fr

Inscripción in situ y en línea: http://www.normandiecourseapied.com/servicesorganisateurs/tonneville-2023/inscriptions.html

Von 9 bis 12 Uhr: Trail & Walking für alle.

5 km lange Runde mit 120 m Höhenunterschied.

Straße, Weg, Schlamm, Wasser und gute Laune!

TRAIL ADULTES.

Laufen Sie so viele Schleifen, wie Sie möchten. Bei jeder vollständigen Runde gewinnen Sie ein Los für die Tombola.

WALKING KLEIN & GROSS.

Keine Lust zu laufen? Gehen Sie auf der Schleife spazieren! Bei jeder vollständigen Runde gewinnen Sie ein Los für die Tombola.

RELAIS.

Nehmen Sie als Team von maximal 3 Personen teil. Eine Startnummer pro Team, die an der Startlinie aneinander weitergegeben wird.

DIE TOMBOLA.

Verlosung ab 12.30 Uhr. Zahlreiche Preise, die von unseren Partnern zur Verfügung gestellt werden, zu gewinnen.

Parkplätze und Verpflegung vor Ort.

Alle Gewinne gehen an die École de Tonneville.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website: www.bouclestonnevillaises.fr

Anmeldungen vor Ort und online: http://www.normandiecourseapied.com/servicesorganisateurs/tonneville-2023/inscriptions.html

