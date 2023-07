Visite guidée : Le passé maritime d’Harfleur Rue de la République Harfleur, 3 septembre 2023, Harfleur.

Harfleur,Seine-Maritime

Proposé par la Ville d’Harfleur, par Delphine Chauvet et Gérard Lecornu.

Comment l’envasement du port du guerre du Moyen-âge a progressivement laissé place aux guinguettes et au canotage à la fin du XIXème siècle. Une histoire passionnante et pleine d’anecdotes.

Durée : 1h30

Gratuit, sur réservation obligatoire au 02 35 13 30 09 ou tourisme@harfleur.fr.

2023-09-03 15:00:00 fin : 2023-09-03 . .

Rue de la République

Harfleur 76700 Seine-Maritime Normandie



Presented by the Town of Harfleur, Delphine Chauvet and Gérard Lecornu.

How the silting-up of the medieval war port gradually gave way to guinguettes and canoeing at the end of the 19th century. A fascinating story full of anecdotes.

Duration: 1h30

Free, booking essential on 02 35 13 30 09 or tourisme@harfleur.fr

Presentado por la ciudad de Harfleur, Delphine Chauvet y Gérard Lecornu.

Cómo el encenagamiento del puerto en la Edad Media dio paso poco a poco a las guinguettes y al piragüismo a finales del siglo XIX. Una historia fascinante llena de anécdotas.

Duración: 1h30

Gratuito, imprescindible reservar en el 02 35 13 30 09 o en tourisme@harfleur.fr

Vorgeschlagen von der Stadt Harfleur, von Delphine Chauvet und Gérard Lecornu.

Wie die Verschlammung des mittelalterlichen Kriegshafens am Ende des 19. Jahrhunderts allmählich den Guinguettes und der Kanufahrt Platz machte. Eine spannende Geschichte voller Anekdoten.

Dauer: 1,5 Std

Kostenlos, Reservierung erforderlich unter 02 35 13 30 09 oder tourisme@harfleur.fr

Mise à jour le 2023-06-13 par Normandie Tourisme / Attitude Manche