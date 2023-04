Exposition : René Dumont, un agronome écologiste Rue de la République, 5 avril 2023, Harfleur.

Cette exposition est l’occasion de découvrir qui est René Dumont : un scientifique d’abord mais surtout un pionnier sur les questions environnementales. A travers ces différents panneaux vous pourrez découvrir l’homme derrière les combats politiques et humanistes.

A travers son parcours, il s’agit de mieux comprendre les grandes questions de société que nous venons de traverser ces cinquante dernières années.

Du 5 avril au 21 mai, au Musée du Prieuré (ouvert le mercredi, le samedi et le dimanche de 15h à 18h)..

Samedi 2023-04-05 à ; fin : 2023-05-21 . .

Rue de la République

Harfleur 76700 Seine-Maritime Normandie



This exhibition is an opportunity to discover who René Dumont is: a scientist first and foremost, but also a pioneer on environmental issues. Through these different panels you will discover the man behind the political and humanist fights.

Through his career, it is a question of better understanding the great questions of society that we have just crossed these last fifty years.

From April 5 to May 21, at the Musée du Prieuré (open Wednesdays, Saturdays and Sundays from 3 to 6 pm).

Esta exposición es una oportunidad para descubrir quién es René Dumont: ante todo un científico, pero sobre todo un pionero en cuestiones medioambientales. A través de estos diferentes paneles podrá descubrir al hombre que se esconde detrás de las batallas políticas y humanistas.

A través de su trayectoria, se trata de comprender mejor los grandes interrogantes de la sociedad que acabamos de atravesar estos últimos cincuenta años.

Del 5 de abril al 21 de mayo, en el Museo del Prieuré (abierto los miércoles, sábados y domingos de 15:00 a 18:00).

Diese Ausstellung bietet die Gelegenheit, zu entdecken, wer René Dumont war: zunächst ein Wissenschaftler, aber vor allem ein Pionier in Umweltfragen. Anhand der verschiedenen Tafeln können Sie den Menschen hinter seinen politischen und humanistischen Kämpfen entdecken.

Anhand seines Werdegangs geht es darum, die großen gesellschaftlichen Fragen, die wir in den letzten fünfzig Jahren gerade durchlaufen haben, besser zu verstehen.

Vom 5. April bis zum 21. Mai, im Musée du Prieuré (mittwochs, samstags und sonntags von 15 bis 18 Uhr geöffnet).

