Noël Bleu – Déambulation » Les mariés du vent » rue de la République Guebwiller, 16 décembre 2023, Guebwiller.

Guebwiller,Haut-Rhin

Une allusion au Japon et à la passion de l’orientalisme de Deck, avec « Les mariés du vent ». Un spectacle onirique sur échasses, plein de prouesses de jonglerie..

2023-12-16 fin : 2023-12-17 . EUR.

rue de la République

Guebwiller 68500 Haut-Rhin Grand Est



An allusion to Japan and Deck?s passion for orientalism, with « Les mariés du vent ». A dreamlike show on stilts, full of juggling prowess.

Una alusión a Japón y a la pasión de Deck por el orientalismo en Les mariés du vent. Un espectáculo onírico sobre zancos, lleno de proezas malabares.

Eine Anspielung auf Japan und Decks Leidenschaft für den Orientalismus mit « Les mariés du vent » (Die Brautleute des Windes). Ein traumhaftes Spektakel auf Stelzen, voller Jonglierkunststücke.

Mise à jour le 2023-09-20 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller