Noël Bleu – Déambulation de feu « La route de Jade »

Guebwiller,Haut-Rhin

Place au feu, en référence à l’épitaphe de la tombe de Deck : « Il arracha le feu au ciel », et à l’orientalisme cher au céramiste. La compagnie Lunatypik nous emporte sur « La route de Jade », en une parade de feu musicale sur la route de la soie !.

9 décembre 2023

rue de la République

Guebwiller 68500 Haut-Rhin Grand Est



Make way for fire, in reference to the epitaph on Deck?s tombstone: « Il arracha le feu au ciel » (« He snatched fire from the sky »), and to the orientalism so dear to the ceramist. The Lunatypik company takes us on « La route de Jade », a musical parade of fire along the Silk Road!

Abran paso al fuego, en referencia al epitafio de la lápida de Deck: « Arrebató el fuego del cielo », y al orientalismo tan apreciado por el ceramista. La compañía Lunatypik nos llevará en un desfile musical de fuego a lo largo de la Ruta de la Seda

Platz für das Feuer, in Anlehnung an das Epitaph auf Decks Grab: « Er entriss dem Himmel das Feuer », und an den Orientalismus, der dem Keramiker so am Herzen lag. Das Ensemble Lunatypik nimmt uns mit auf « Die Jade-Route », eine musikalische Feuerparade auf der Seidenstraße!

