Noël Bleu – Déambulation « Joséphine, transport sauvage » rue de la République Guebwiller, 2 décembre 2023, Guebwiller.

Guebwiller,Haut-Rhin

Entrons dans l’antre du dragon, figure symbolique du travail du céramiste, avec « Joséphine, transport sauvage », de la compagnie belge des 4 saisons, une jolie dragonne d’un rouge flammé, typique de Deck..

2023-12-02 fin : 2023-12-03 . EUR.

rue de la République

Guebwiller 68500 Haut-Rhin Grand Est



Let?s enter the lair of the dragon, a symbolic figure in the ceramist?s work, with « Joséphine, transport sauvage », from the Belgian company Les 4 Saisons, a pretty dragonne in the flaming red typical of Deck.

Entremos en la guarida del dragón, figura simbólica en la obra del ceramista, con « Joséphine, transport sauvage », de la firma belga Les 4 Saisons, una bonita dragona en un rojo flamígero, típico de Deck.

Betreten wir die Höhle des Drachen, einer Symbolfigur für die Arbeit des Keramikers, mit « Joséphine, transport sauvage » von der belgischen Kompanie 4 saisons, einem hübschen Drachen in einem für Deck typischen geflammten Rot.

Mise à jour le 2023-09-20 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller