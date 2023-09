Noel Bleu -Spectacle musical « Christkindelmarik Tour » rue de la République Guebwiller, 26 novembre 2023, Guebwiller.

Guebwiller,Haut-Rhin

Arrivée en fanfare des lutins bleus (et alsaciens) de « Funky mannalas », pour un concert itinérant, « Kristkindelmarik tour »..

2023-11-26 fin : 2023-11-26 . EUR.

rue de la République

Guebwiller 68500 Haut-Rhin Grand Est



The blue (and Alsatian) elves of « Funky mannalas » arrive with great fanfare for a touring concert, the « Kristkindelmarik tour ».

Los duendes azules (y alsacianos) de « Funky mannalas » llegan a bombo y platillo para un concierto itinerante, la « Kristkindelmarik tour ».

Ankunft der blauen (und elsässischen) Kobolde von « Funky mannalas » mit Fanfaren für ein Wanderkonzert, die « Kristkindelmarik tour ».

Mise à jour le 2023-09-20 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller