Noël Bleu – Spectacle d’ouverture « Fantasia Céleste » rue de la République Guebwiller, 25 novembre 2023, Guebwiller.

Guebwiller,Haut-Rhin

Ouverture grandiose avec le spectacle « Fantasia Céleste » de la compagnie Planète Vapeur, une référence spectaculaire et majestueuse à l’oiseau et au bleu dans l’œuvre de Deck..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 . EUR.

rue de la République

Guebwiller 68500 Haut-Rhin Grand Est



A grandiose opening with the show « Fantasia Céleste » by the Planète Vapeur company, a spectacular and majestic reference to the bird and the blue in Deck?s work.

Una inauguración grandiosa con el espectáculo « Fantasia Céleste » de la compañía Planète Vapeur, una espectacular y majestuosa referencia al pájaro y al azul en la obra de Deck.

Grandiose Eröffnung mit der Show « Fantasia Céleste » der Kompanie Planète Vapeur, einer spektakulären und majestätischen Referenz an den Vogel und das Blau in Decks Werk.

Mise à jour le 2023-09-19 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller