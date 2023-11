20ème Parade de Noël Rue de la République Eygalières, 1 décembre 2023, Eygalières.

Eygalières,Bouches-du-Rhône

Venez fêter un Noël magique à Eygalières, rue de la République, samedi 16 décembre à partir de 14h !.

2023-12-16 14:00:00 fin : 2023-12-16 18:00:00. .

Rue de la République

Eygalières 13810 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Come and celebrate a magical Christmas in Eygalières, rue de la République, on Saturday 16 December from 2pm!

Venga a celebrar una Navidad mágica en Eygalières, rue de la République, el sábado 16 de diciembre a partir de las 14.00 horas

Feiern Sie am Samstag, den 16. Dezember ab 14 Uhr ein magisches Weihnachtsfest in Eygalières, Rue de la République!

Mise à jour le 2023-11-28 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles