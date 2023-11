Marché de Noël : Noël’Encontre Rue de la République Bon-Encontre, 16 décembre 2023, Bon-Encontre.

Bon-Encontre,Lot-et-Garonne

Rendez-vous familiale et féérique à ne pas manquer ! Stands, animations gratuites (magicien, déambulations de marionnettes géantes, marche aux lampions, visite du Père Noël…)..

2023-12-16 fin : 2023-12-16 21:00:00. .

Rue de la République

Bon-Encontre 47240 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



A magical family event not to be missed! Stalls, free entertainment (magician, giant puppet shows, lantern walk, visit from Santa Claus, etc.).

Un acontecimiento mágico para toda la familia Puestos, espectáculos gratuitos (mago, marionetas gigantes, paseo de los farolillos, visita de Papá Noel, etc.).

Ein märchenhaftes Familientreffen, das Sie nicht verpassen sollten! Stände, kostenlose Animationen (Zauberer, Riesenmarionetten, Laternenumzug, Besuch des Weihnachtsmanns usw.).

Mise à jour le 2023-11-21 par OT Destination Agen