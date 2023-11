BOURSE AUX PLANTES Rue de la République Benais, 26 novembre 2023, Benais.

Benais,Indre-et-Loire

Evènement gratuit, ouvert à tous: troc de plantes et outils de jardin, avec une conférence sur les mini-forêts (à 11h30), une exposition photo sur la petite faune locale, et la participation de partenaires..

2023-11-26 fin : 2023-11-26 12:30:00. EUR.

Rue de la République

Benais 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Free event, open to all: plant and garden tool swap, with a talk on mini-forests (at 11:30 a.m.), a photo exhibition on small local fauna, and the participation of partners.

Evento gratuito y abierto a todos: intercambio de plantas y herramientas de jardinería, con una charla sobre los minibosques (a las 11.30 h), una exposición fotográfica sobre la pequeña fauna local y la participación de socios.

Kostenlose Veranstaltung für alle: Tauschhandel mit Pflanzen und Gartengeräten, Vortrag über Mini-Wälder (11:30 Uhr), Fotoausstellung über die lokale Kleintierwelt und Teilnahme von Partnern.

