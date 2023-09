Le Vieux qui aimait les fautes d’orthographe Rue de la République Benais, 11 novembre 2023, Benais.

Benais,Indre-et-Loire

Spectacle interprété par Philippe Ouzounian, sur un texte de Jean-Claude Bonnaud: Un homme revisite sa vie au travers de la langue française. Il exprime ses étonnements, ses regrets, il s’amuse des mots, entre autres de ces mots empruntés à des langues étrangères..

2023-11-11 fin : 2023-11-11 22:30:00. EUR.

Rue de la République

Benais 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Performed by Philippe Ouzounian, with text by Jean-Claude Bonnaud: A man revisits his life through the French language. He expresses his astonishment, his regrets, his amusement at words, including those borrowed from foreign languages.

Interpretado por Philippe Ouzounian, con texto de Jean-Claude Bonnaud: Un hombre repasa su vida a través de la lengua francesa. Expresa su asombro, sus remordimientos y se divierte con las palabras, incluidas las tomadas prestadas de lenguas extranjeras.

Philippe Ouzounian, nach einem Text von Jean-Claude Bonnaud: Ein Mann betrachtet sein Leben mithilfe der französischen Sprache. Er drückt seine Verwunderung und sein Bedauern aus und amüsiert sich über Wörter, unter anderem über Wörter, die er aus Fremdsprachen entlehnt hat.

Mise à jour le 2023-09-22 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE