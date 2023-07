Théâtre itinérant : retour au Château Rue de la République 78650 BEYNES Beynes Catégories d’Évènement: Beynes

Yvelines Théâtre itinérant : retour au Château Rue de la République 78650 BEYNES Beynes, 16 septembre 2023, Beynes. Théâtre itinérant : retour au Château 16 et 17 septembre Rue de la République 78650 BEYNES Itinérance théâtrale par le Collectif Geule de Bois et l’Ecole Municipale de Musique Claude DEBUSSY, avec arrêts en plusieurs points autour du Château de Beynes. Départ devant l’ecole Anatole France. Rue de la République 78650 BEYNES Rue de la République 78650 BEYNES Beynes 78650 Yvelines Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T17:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

