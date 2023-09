DINOSAURES Rue de la Renaissance Le Crès, 4 février 2024, Le Crès.

Le Crès,Hérault

Il était une fois l’histoire de Mu, petite ébauche encore d’elle-même, petite boule froissée palpitante parmi les choses et les êtres de papiers glacé, dansante, récalcitrante aux formes et aux formats et qui bien sur ce trouve tout de suite orpheline, à cause comme ça d’une clé de douze et d’un ballon de foire qui attire l’œil..

2024-02-04 16:00:00 fin : 2024-02-04 17:30:00. EUR.

Rue de la Renaissance

Le Crès 34920 Hérault Occitanie



Once upon a time, there was the story of Mu, a little sketch of herself, a little crumpled ball throbbing among the things and beings of glossy paper, dancing, recalcitrant to shapes and sizes, and of course immediately orphaned, because of a twelve-piece key and a fairground balloon that attracts the eye.

Érase una vez la historia de Mu, un pequeño esbozo de sí misma, una bolita arrugada que palpita entre las cosas y los seres de papel satinado, danzante, recalcitrante a las formas y los tamaños y que, por supuesto, se encuentra inmediatamente huérfana, sólo por una llave inglesa de doce piezas y un globo de feria que llama la atención.

Es war einmal die Geschichte von Mu, einem kleinen Entwurf ihrer selbst, einer kleinen zerknitterten Kugel, die zwischen den Dingen und Wesen aus Hochglanzpapier pulsiert, tanzt, sich gegen Formen und Formate sträubt und natürlich sofort zum Waisenkind wird, weil ein Zwölferschlüssel und ein Ballon die Augen auf sich ziehen.

Mise à jour le 2023-09-25 par OT MONTPELLIER