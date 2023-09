LA SERVANTE DE PROUST Rue de la Renaissance Le Crès, 31 janvier 2024, Le Crès.

Dès les premières pages du livre de Georges Belmont, j’ai compris que la rencontre entre cette jeune femme de 20 ans et ce grand bourgeois mondain et lettré qu’était Proust allait me passionner. Arnaud Bertrand, metteur en scène..

2024-01-31 20:30:00 fin : 2024-01-31 21:35:00. EUR.

Le Crès 34920 Hérault Occitanie



From the very first pages of Georges Belmont’s book, I knew that the encounter between this 20-year-old woman and Proust, the worldly, literate bourgeois, was going to fascinate me. Arnaud Bertrand, director.

Desde las primeras páginas del libro de Georges Belmont, supe que me iba a fascinar el encuentro entre esta veinteañera y Proust, el burgués mundano y letrado. Arnaud Bertrand, director.

Schon auf den ersten Seiten von Georges Belmonts Buch war mir klar, dass mich die Begegnung zwischen dieser 20-jährigen Frau und dem weltgewandten und belesenen Großbürger Proust begeistern würde. Arnaud Bertrand, Regisseur.

