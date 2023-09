LA FOLLE HISTOIRE DE FRANCE Rue de la Renaissance Le Crès, 21 janvier 2024, Le Crès.

Le Crès,Hérault

Ici vous n’êtes pas au théâtre mais en classe et Terrence accueille les spectateurs qui, le temps d’une heure de colle, redeviennent des élèves..

2024-01-21 16:00:00 fin : 2024-01-21 17:30:00. EUR.

Rue de la Renaissance

Le Crès 34920 Hérault Occitanie



Here you’re not in the theater, but in the classroom, and Terrence welcomes spectators who, for the duration of an hour of glue, become students again.

No estás en el teatro, estás en el aula, y Terrence da la bienvenida a los espectadores que, durante una hora de clase, se convierten de nuevo en alumnos.

Hier sind Sie nicht im Theater, sondern im Klassenzimmer und Terrence begrüßt die Zuschauer, die für die Dauer einer Nachsitzenstunde wieder zu Schülern werden.

