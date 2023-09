FAMILLE DELERM Rue de la Renaissance Le Crès, 19 janvier 2024, Le Crès.

Le Crès,Hérault

La famille Delerm est un vivier d’artistes.

Entre Martine qui peint, Philippe qui écrit, et leur fils Vincent qui chante, il semblait intéressant de confronter ces univers..

2024-01-19 20:30:00 fin : 2024-01-19 21:40:00. EUR.

Rue de la Renaissance

Le Crès 34920 Hérault Occitanie



The Delerm family is a breeding ground for artists.

With Martine a painter, Philippe a writer, and their son Vincent a singer, it seemed a good idea to bring these worlds together.

La familia Delerm es un vivero de artistas.

Con Martine pintora, Philippe escritor y su hijo Vincent cantante, parecía una forma interesante de unir estos mundos.

Die Familie Delerm ist eine Brutstätte für Künstler.

Zwischen Martine, die malt, Philippe, der schreibt, und ihrem Sohn Vincent, der singt, schien es interessant, diese Welten einander gegenüberzustellen.

Mise à jour le 2023-09-22 par OT MONTPELLIER