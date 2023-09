IMMERSION Rue de la Renaissance Le Crès, 21 décembre 2023, Le Crès.

Le Crès,Hérault

De l’eau émane le destin de 2 femmes qui explorent dans une traversée poétique leur méandre et profondeur entre force et sensibilité..

2023-12-21 20:30:00 fin : 2023-12-21 21:20:00. EUR.

Rue de la Renaissance

Le Crès 34920 Hérault Occitanie



From the water emanates the destiny of 2 women who, in a poetic journey, explore their meanderings and depths between strength and sensitivity.

Del agua emana el destino de 2 mujeres que exploran sus meandros y profundidades entre la fuerza y la sensibilidad en un viaje poético.

Aus dem Wasser entspringt das Schicksal von zwei Frauen, die in einer poetischen Reise ihre Mäander und Tiefen zwischen Stärke und Sensibilität erkunden.

Mise à jour le 2023-09-22 par OT MONTPELLIER