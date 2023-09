LA MONTAGNE Rue de la Renaissance Le Crès, 16 décembre 2023, Le Crès.

Le Crès,Hérault

Le spectacle oscille entre fiction et réalité, deux jeux de style s’affronte er se complètent, celui des scènes qui se déroulent devant nos yeux et celui de temps de création qui se joue devant le spectateur..

2023-12-16 20:30:00 fin : 2023-12-16 21:40:00. EUR.

Rue de la Renaissance

Le Crès 34920 Hérault Occitanie



The show oscillates between fiction and reality, with two sets of styles clashing and complementing each other: the scenes unfolding before our eyes and the creative process taking place in front of the spectator.

El espectáculo oscila entre la ficción y la realidad, con dos estilos que chocan y se complementan: las escenas que se desarrollan ante nuestros ojos y el proceso creativo que tiene lugar frente al público.

Die Aufführung schwankt zwischen Fiktion und Realität, zwei Stilmittel stehen sich gegenüber und ergänzen sich, das der Szenen, die sich vor unseren Augen abspielen, und das der kreativen Zeit, die sich vor den Augen des Zuschauers abspielt.

