SOLEO Rue de la Renaissance Le Crès, 3 novembre 2023, Le Crès.

Le Crès,Hérault

Mariage décapant de la percussion corporelle et des musiques actuelles. On se réveille et on s’éveille ! Plongés dans le monde du travail, trois individus cherchent à concilier rêve et réalité, à changer le regard qu’ils portent sur la vie, jusqu’à transcender les contraintes du quotidien..

2023-11-03 20:30:00 fin : 2023-11-03 21:20:00. EUR.

Rue de la Renaissance

Le Crès 34920 Hérault Occitanie



An explosive blend of body percussion and contemporary music. Wake up and wake up! Plunged into the world of work, three individuals seek to reconcile dream and reality, to change their outlook on life, and to transcend the constraints of everyday life.

Una combinación explosiva de percusión corporal y música contemporánea. ¡Despierta, despierta! Inmersos en el mundo laboral, tres individuos intentan conciliar sueños y realidad, cambiar su forma de ver la vida y trascender las limitaciones de la vida cotidiana.

Eine schillernde Verbindung von Bodypercussion und aktueller Musik. Wir wachen auf und werden wach! Drei Menschen, die in die Arbeitswelt eintauchen, versuchen, Traum und Wirklichkeit miteinander zu vereinbaren, ihren Blick auf das Leben zu verändern und die Zwänge des Alltags zu überwinden.

Mise à jour le 2023-09-22 par OT MONTPELLIER