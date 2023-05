THÉÂTRES EN GARRIGUE Rue de la Renaissance, 2 juin 2023, Le Crès.

Le Crès,Hérault

Connaissez-vous les « Théâtres en Garrigue » ?

Il s’agit d’un festival de théâtre d’improvisation, de quiproquo, de calembours… en partenariat avec les associations cressoisesFACE B Prod’ – Théâtre Petit Comme un Caillou , Prends en de la Scène et Impro K’sauce , qui ne manqueront pas de vous surprendre !.

2023-06-02 à ; fin : 2023-06-04 . .

Rue de la Renaissance

Le Crès 34920 Hérault Occitanie



Do you know the « Théâtres en Garrigue » ?

It is a festival of improvisational theater, quiproquo, puns … in partnership with associations CressoisesFACE B Prod’ – Théâtre Petit Comme un Caillou, Prends en de la Scène and Impro K’sauce, which will not fail to surprise you!

¿Conoce los « Théâtres en Garrigue »?

Se trata de un festival de improvisación, quiproquo y juegos de palabras… en colaboración con las asociaciones bercianas FACE B Prod’ – Théâtre Petit Comme un Caillou , Prends en de la Scène e Impro K’sauce , ¡que no dejará de sorprenderle!

Kennen Sie die « Théâtres en Garrigue »?

Dabei handelt es sich um ein Festival für Improvisationstheater, Quiproquo, Kalauer… in Partnerschaft mit den KressevereinenFACE B Prod’ – Théâtre Petit Comme un Caillou , Prends en de la Scène und Impro K’sauce , die Sie sicher überraschen werden!

Mise à jour le 2023-05-23 par OT MONTPELLIER