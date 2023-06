Grande braderie du centre hospitalier Rue de la Ratille Craponne-sur-Arzon, 1 juillet 2023, Craponne-sur-Arzon.

Craponne-sur-Arzon,Haute-Loire

Au programme vente de vêtements (enfants, adolescents, adultes), des jeux, des livres et des bibelots….

2023-07-01 à 09:00:00 ; fin : 2023-07-01 17:00:00. .

Rue de la Ratille

Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



On the program: sale of clothes (children, teenagers, adults), games, books and knick-knacks…

En el programa: venta de ropa (para niños, adolescentes y adultos), juegos, libros y chucherías…

Auf dem Programm steht der Verkauf von Kleidung (Kinder, Jugendliche, Erwachsene), Spielen, Büchern und Krimskrams…

Mise à jour le 2023-06-23 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay