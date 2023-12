MARCHÉ DE NOËL 10 ÈME ÉDITION Rue de la Promenade Puissalicon, 1 décembre 2023, Puissalicon.

Puissalicon,Hérault

10ème Marché de Noël organisé par l’Amicale des écoles publiques de Puissalicon de 16h à 21h sur la Promenade. Marché artisanal, Ateliers avec les artisans, Balade à poney, Pêche aux boules, Stand de l’Amicale, Photo avec le Père Noël, Restauration sur place, Bar..

2023-12-08 16:00:00 fin : 2023-12-08 21:00:00. .

Rue de la Promenade

Puissalicon 34480 Hérault Occitanie



10th Christmas Market organized by the Amicale des écoles publiques de Puissalicon from 4pm to 9pm on the Promenade. Craft market, Workshops with craftsmen, Pony ride, Boules fishing, Amicale stand, Photo with Santa Claus, Catering on site, Bar.

10º Mercado de Navidad organizado por la Amicale des écoles publiques de Puissalicon de 16.00 a 21.00 h en el paseo marítimo. Mercado de artesanía, talleres con artesanos, paseos en poni, pesca con petanca, stand de la Amicale, foto con Papá Noel, restauración in situ, bar.

10. Weihnachtsmarkt, organisiert vom Freundeskreis der öffentlichen Schulen von Puissalicon, von 16 bis 21 Uhr auf der Promenade. Kunsthandwerkermarkt, Workshops mit Kunsthandwerkern, Ponyreiten, Kugelfischen, Stand des Freundeskreises, Foto mit dem Weihnachtsmann, Verpflegung vor Ort, Bar.

Mise à jour le 2023-11-28 par OT AVANT-MONTS