Octobre Rose à Montcuq: Marche caritative Rue de la Promenade Montcuq-en-Quercy-Blanc, 1 octobre 2023, Montcuq-en-Quercy-Blanc.

Montcuq-en-Quercy-Blanc,Lot

La mairie et le CCAS de Montcuq organisent une marche le dimanche 1er octobre au profit de la Ligue contre le cancer..

2023-10-01 10:00:00 fin : 2023-10-01 . EUR.

Rue de la Promenade

Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie



Montcuq town hall and CCAS are organizing a walk on Sunday October 1 in aid of the Ligue contre le cancer.

El Ayuntamiento de Montcuq y la CCAS organizan una marcha el domingo 1 de octubre a beneficio de la Liga contra el Cáncer.

Die Stadtverwaltung und das CCAS von Montcuq organisieren am Sonntag, den 1. Oktober, eine Wanderung zugunsten der Krebsliga.

Mise à jour le 2023-09-12 par OT CVL Castelnau-Montratier