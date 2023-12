PATINOIRE MAGALAS Rue de la Promenade Magalas, 1 décembre 2023, Magalas.

Magalas,Hérault

A l’occasion des fêtes de fin d’année, une PATINOIRE est installée place de la promenade avec buvette et gourmandises sur place. GANTS OBLIGATOIRES.

2023-12-22 14:30:00 fin : 2024-01-05 17:30:00. EUR.

Rue de la Promenade

Magalas 34480 Hérault Occitanie



For the festive season, a PATINOIRE (skating rink) has been set up on the Place de la Promenade, with refreshments and delicacies available on site. GLOVES MANDATORY

Con motivo de las fiestas, se instalará una pista de patinaje en la Place de la Promenade, con refrescos y tentempiés. GUANTES OBLIGATORIOS

Anlässlich der Weihnachtsfeiertage wird auf dem Place de la Promenade eine PATINOIRE mit Getränken und Leckereien vor Ort eingerichtet. HANDSCHUHE OBLIGATORISCH

Mise à jour le 2023-11-27 par OT AVANT-MONTS