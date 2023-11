PAUSE CAFÉ EN CHANSONS Rue de la Promenade Magalas, 2 décembre 2023, Magalas.

Magalas,Hérault

Spectacle Pause Café en Chansons à 21h à la salle de la Convivialité. Directeur artistique SEB Spectacle. Entrée 5€, gratuit pour les enfants..

2023-12-02 21:00:00 fin : 2023-12-02 . .

Rue de la Promenade

Magalas 34480 Hérault Occitanie



Pause Café en Chansons show at 9pm in the Salle de la Convivialité. Artistic director SEB Spectacle. Admission 5?, free for children.

Espectáculo Pause Café en Chansons a las 21.00 h en la Salle de la Convivialité. Dirección artística SEB Spectacle. Entrada 5?, gratuita para los niños.

Spectacle Pause Café en Chansons um 21 Uhr im Salle de la Convivialité. Künstlerischer Leiter ist SEB Spectacle. Eintritt 5 ?, Kinder frei.

Mise à jour le 2023-11-09 par OT AVANT-MONTS