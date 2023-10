MARCHÉ TUQUE EN TROUILLE – 3EME EDITION rue de la promenade Bessan, 28 octobre 2023, Bessan.

Bessan,Hérault

Un marché agricole et des jeux pour les enfants toute la journée, sans oublier la distribution de bonbons à l’Atelier de Nina dans la Grand’rue..

2023-10-28 10:00:00 fin : 2023-10-28 17:00:00. .

rue de la promenade

Bessan 34550 Hérault Occitanie



Agricultural and crafts market, varied activities throughout the day (wooden play workshop, petting zoo, inflatable games, face painting for children, photo stand) and on-site catering.

The program includes street show (10:30am, 3:30pm) and parade (3pm).

Un mercado agrícola y juegos para niños durante todo el día, sin olvidar los dulces distribuidos en el Taller de Nina, en la Grand Rue.

Ein Bauernmarkt und Spiele für Kinder den ganzen Tag über, nicht zu vergessen die Verteilung von Süßigkeiten in Ninas Atelier in der Grand?rue.

Mise à jour le 2023-10-09 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE