LE 1ER C’EST LE ROSE – FESTAVINO Rue de la promenade Bessan, 1 juillet 2023, Bessan.

Bessan,Hérault

Une occasion unique de déguster le rosé de Bessan autour d’une animation musicale..

2023-07-01 à 19:00:00 ; fin : 2023-07-01 . .

Rue de la promenade

Bessan 34550 Hérault Occitanie



A unique opportunity to taste the rosé of Bessan around a musical animation.

Una oportunidad única para degustar el rosado Bessan mientras se escucha música en directo.

Eine einmalige Gelegenheit, den Roséwein aus Bessan bei musikalischer Unterhaltung zu probieren.

Mise à jour le 2023-06-27 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE