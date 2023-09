Bébés Lecteurs Tout public Rue de la Prison Lesperon, 11 octobre 2023, Lesperon.

Lesperon,Landes

Médiathèque du Pays Morcenais

La médiathèque du Pays Morcenais vous propose un nouveau rendez-vous mensuel destiné aux bébés lecteurs!

une fois par mois, à 10h, Susana et Valérie accueilleront les bébés lecteurs à Lesperon

Entrée libre.

2023-10-11 fin : 2023-10-11 . .

Rue de la Prison

Lesperon 40260 Landes Nouvelle-Aquitaine



Pays Morcenais Media Library

The Pays Morcenais media library is offering a new monthly appointment for baby readers!

once a month, at 10 a.m., Susana and Valérie will welcome baby readers to Lesperon

Free admission

Biblioteca multimedia Pays Morcenais

La mediateca del Pays Morcenais propone una nueva cita mensual para los bebés lectores

una vez al mes, a las 10 h, Susana y Valérie recibirán a los bebés lectores en Lesperon

Entrada gratuita

Mediathek des Pays Morcenais

Die Mediathek von Pays Morcenais bietet Ihnen einen neuen monatlichen Termin für Baby-Leser!

einmal im Monat um 10 Uhr begrüßen Susana und Valérie die Baby-Leser in Lesperon

Freier Eintritt

Mise à jour le 2023-09-22 par OT Morcenx