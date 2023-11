SALON DES COMMERÇANTS ET ARTISANS LOCAUX Rue de la Prévôté Saumur, 25 novembre 2023, Saumur.

Saumur,Maine-et-Loire

L’association Saumur By ELLES a été créée à l’occasion de la participation de Sylvie, Valérie et Betty au Trek Rose Trip Maroc en octobre 2024 pour représenter la Ville de Saumur..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 18:30:00. .

Rue de la Prévôté Saint-Lambert-des-Levées

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire



The Saumur By ELLES association was created when Sylvie, Valérie and Betty took part in the Trek Rose Trip Maroc in October 2024 to represent the town of Saumur.

La asociación Saumur By ELLES se creó cuando Sylvie, Valérie y Betty participaron en el Trek Rose Trip Maroc en octubre de 2024 para representar a la ciudad de Saumur.

Der Verein Saumur By ELLES wurde anlässlich der Teilnahme von Sylvie, Valérie und Betty am Rose Trip Trek Marokko im Oktober 2024 gegründet, um die Stadt Saumur zu vertreten.

Mise à jour le 2023-11-22 par eSPRIT Pays de la Loire