MARCHÉ DE NOËL RUE DE LA POTERNE Val de Briey, 9 décembre 2023, Val de Briey.

Val de Briey,Meurthe-et-Moselle

Nombreux exposants rue de la Poterne, place Thiers.

Restauration sur place. Tout public

Samedi 2023-12-09 10:00:00 fin : 2023-12-10 18:30:00. 0 EUR.

RUE DE LA POTERNE

Val de Briey 54150 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Numerous stalls on rue de la Poterne and place Thiers.

Catering on site

Numerosos puestos en la rue de la Poterne y la Place Thiers.

Restauración in situ

Zahlreiche Aussteller in der Rue de la Poterne, Place Thiers.

Verpflegung vor Ort

Mise à jour le 2023-10-31 par MILTOL