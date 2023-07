Les Virées du Terroir 2023 > Plage Verte Saint-Lô Rue de la Poterne Saint-Lô, 6 juillet 2023, Saint-Lô.

Saint-Lô,Manche

Rendez-vous tous les jeudis, du 6 juillet au 31 août sur la plage verte de Saint-Lô, pour une nouvelle édition des virées du terroir (9 marchés du terroir et 9 concerts seront proposés) !

Venez découvrir les Producteurs Locaux : légumes biologiques de saison, charcuterie, boudin noir, fromage, miel, fraises, galettes,… À déguster et savourer sans modération !

À l’occasion des « Virées du Terroir », l’Office de Tourisme et de la Culture de Saint-Lô Agglo vous propose, du 13 juillet au 24 août (à partir de 17h30), des balades gourmandes en calèche !

L’occasion de découvrir, de manière originale, quelques produits présents sur le marché.

Concerts gratuits à partir de 20h.

Vendredi 2023-07-06 17:00:00 fin : 2023-08-31 . .

Rue de la Poterne

Saint-Lô 50000 Manche Normandie



Join us every Thursday from July 6 to August 31 on Saint-Lô’s Plage Verte for a new edition of the virées du terroir (9 local markets and 9 concerts)!

Come and discover local producers: organic seasonal vegetables, charcuterie, black pudding, cheese, honey, strawberries, galettes? To be tasted and enjoyed without moderation!

From July 13 to August 24 (starting at 5:30 p.m.), the Saint-Lô Agglo Tourist and Cultural Office is offering « Virées du Terroir » gourmet horse-drawn carriage rides!

An opportunity to discover, in an original way, some of the products on offer at the market.

Free concerts from 8pm

Únase a nosotros todos los jueves del 6 de julio al 31 de agosto en la Plage Verte de Saint-Lô para asistir a una nueva edición de las « virées du terroir » (9 mercados locales y 9 conciertos)

Venga a descubrir a los productores locales: verduras ecológicas de temporada, charcutería, morcilla, queso, miel, fresas, galettes? Deguste y saboree hasta saciarse

Del 13 de julio al 24 de agosto (a partir de las 17.30 h), la Oficina de Turismo y Cultura de Saint-Lô Agglo propone paseos gastronómicos en coche de caballos en el marco del festival « Virées du Terroir »

Una manera original de descubrir algunos de los productos que se ofrecen en el mercado.

Conciertos gratuitos a partir de las 20:00 h

Treffen Sie sich jeden Donnerstag vom 6. Juli bis zum 31. August am Grünstrand von Saint-Lô zu einer neuen Ausgabe der virées du terroir (9 Märkte der Region und 9 Konzerte werden angeboten)!

Entdecken Sie die lokalen Produzenten: biologisches Gemüse der Saison, Wurstwaren, Blutwurst, Käse, Honig, Erdbeeren, Fladenbrot,? Probieren und genießen Sie!

Anlässlich der « Virées du Terroir » bietet Ihnen das Tourismus- und Kulturbüro von Saint-Lô Agglo vom 13. Juli bis zum 24. August (ab 17.30 Uhr) Gourmetfahrten in der Kutsche an!

Die Gelegenheit, auf originelle Weise einige der auf dem Markt angebotenen Produkte zu entdecken.

Kostenlose Konzerte ab 20 Uhr

Mise à jour le 2023-06-27 par Normandie Tourisme / Attitude Manche