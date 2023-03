Fabrication de séchoirs et presses à végétaux rue de la poste Saint-Laurent-en-Grandvaux Catégories d’Évènement: Jura

Jura . De 14h à 17h avec la « Coop grandvallière, partage de savoir-faire et environnement » : atelier Fabrication de séchoirs et presses à végétaux.

Atelier ouvert à tous, aux débutants et expérimentés.

Si vous vous inscrivez, vous pouvez apporter si vous avez :

– planches de 1,5 cm d’épaisseur de 30×22

– rondelles, visses de 9 cm de long, écrous papillon

– baguette rectangulaire de 2 cm de côté

– de la moustiquaire (pour un étage, il faut 42×35)

– 1 baguette ronde de 0,5 de large

– Matériel : bons ciseaux, agrafeuse à bois et agrafes, scie sauteuse et rallonge, perceuse avec une mèche de 0,5, colle à bois.

Indiquez-nous les outils et matériaux que vous apportez pour que l’association complète les manques. A très vite pour ce premier atelier bricolage ! coop.grandvalliere@gmail.com rue de la poste Salle du tri postal Saint-Laurent-en-Grandvaux

