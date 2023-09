Saison culturelle – Art.13 Rue de la Poste Oloron-Sainte-Marie, 12 avril 2024, Oloron-Sainte-Marie.

Oloron-Sainte-Marie,Pyrénées-Atlantiques

Théâtre visuel, à partir de 14 ans.

Phia Ménard est une artiste qui travaille à partir de ce qu’elle a de plus profond en elle. Quand son besoin d’exprimer sa colère et sa révolte trouve la forme artistique la plus juste et la plus sincère, elle ouvre un nouveau « chantier » qui passe par l’expérience du corps. Aucune de ses œuvres ne laisse le public indifférent. Elle fabrique des images à forte portée symbolique et met en scène des situations qui provoquent des émotions qui bousculent nos perceptions habituelles. Phia est une artiste qui nous ramène toujours à l’essentiel.

Nous avons hâte de découvrir comment cette artiste s’est emparée de ce droit à circuler par-delà les frontières, violemment empêché sur les continents aujourd’hui.

Après le spectacle: L’infusion avec Phia , nous vous invitons à vous installer dans le hall pour une discussion avec l’artiste, en toute convivialité..

2024-04-12 fin : 2024-04-12 21:30:00. EUR.

Rue de la Poste Salle Jéliote

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Visual theater, ages 14 and up.

Phia Ménard is an artist who works from what’s deepest inside her. When her need to express her anger and revolt finds the right and most sincere artistic form, she opens up a new « construction site » through the experience of the body. None of her works leaves the public indifferent. She creates images with a strong symbolic impact, and stages situations that provoke emotions that overturn our usual perceptions. Phia is an artist who always brings us back to basics.

We can’t wait to discover how this artist has seized the right to move across borders, a right that is violently impeded on every continent today.

After the show: L’infusion avec Phia , we invite you to sit down in the hall for a convivial discussion with the artist.

Teatro visual, a partir de 14 años.

Phia Ménard es una artista que trabaja desde lo más profundo de su ser. Cuando su necesidad de expresar su rabia y su rebelión encuentra la forma artística más precisa y sincera, abre un nuevo « sitio » a través de la experiencia del cuerpo. Ninguna de sus obras deja indiferente al público. Crea imágenes con un fuerte impacto simbólico y pone en escena situaciones que provocan emociones que trastocan nuestras percepciones habituales. Phia es una artista que siempre nos devuelve a lo esencial.

Estamos impacientes por descubrir cómo esta artista se ha apoderado del derecho a circular a través de las fronteras, que hoy en día se ve violentamente obstaculizado en todos los continentes.

Después de la exposición: L’infusion avec Phia (La infusión con Phia), le invitamos a sentarse en el vestíbulo para charlar amistosamente con la artista.

Visuelles Theater, ab 14 Jahren.

Phia Ménard ist eine Künstlerin, die von dem ausgeht, was sie am tiefsten in sich trägt. Wenn ihr Bedürfnis, ihren Zorn und ihre Revolte auszudrücken, die angemessenste und aufrichtigste künstlerische Form findet, eröffnet sie eine neue « Baustelle », die über die Erfahrung des Körpers führt. Keines ihrer Werke lässt das Publikum gleichgültig. Sie stellt Bilder mit starker symbolischer Bedeutung her und inszeniert Situationen, die Emotionen hervorrufen, die unsere gewohnten Wahrnehmungen erschüttern. Phia ist eine Künstlerin, die uns immer wieder auf das Wesentliche zurückführt.

Wir freuen uns darauf, zu entdecken, wie diese Künstlerin das Recht, sich über Grenzen hinweg zu bewegen, das heute auf den Kontinenten gewaltsam verhindert wird, für sich in Anspruch genommen hat.

Nach der Vorstellung: L’infusion avec Phia laden wir Sie zu einem Gespräch mit der Künstlerin in der Halle ein.

Mise à jour le 2023-09-18 par Office de Tourisme du Haut-Béarn