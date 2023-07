Saison culturelle – Les saisons Rue de la Poste Oloron-Sainte-Marie, 3 novembre 2023, Oloron-Sainte-Marie.

Oloron-Sainte-Marie,Pyrénées-Atlantiques

Danse – Malandain Ballet Biarritz

On ne présente plus Thierry Malandain et son ballet. Chacun de ses passages à Jéliote est comme un cadeau, juste avant d’être invité, ensuite, aux quatre coins du monde. Toujours inspiré par la musique, il a choisi cette fois-ci de croiser sur scène Les Quatre saisons de Vivaldi et les Quatre saisons composées par Giovanni Antonio Guido. Thierry Malandain poursuit avec cohérence le sillon qu’il creuse autour des rapports de l’humanité avec le vivant et la nature. Sauf que, en choisissant deux compositeurs, certes contemporains et évoquant le même sujet, il fait un pari audacieux puisque les partitions sont bien différentes. On sait que le chorégraphe n’aime pas le confort mais les défis artistiques…

Après le spectacle : discussion avec le directeur artistique et chorégraphe du Ballet Biarritz !.

2023-11-03

Rue de la Poste Salle Jéliote

Oloron-Sainte-Marie 64400



Dance – Malandain Ballet Biarritz

Thierry Malandain and his ballet need no introduction. Each of his appearances at Jéliote is like a gift, just before being invited to the four corners of the world. Always inspired by music, this time he has chosen to bring together on stage Vivaldi?s Four Seasons and the Four Seasons composed by Giovanni Antonio Guido. Thierry Malandain consistently pursues the theme of humanity?s relationship with nature and the living world. Except that, by choosing two composers, admittedly contemporary and evoking the same subject, he is taking an audacious gamble, since the scores are quite different. We know that the choreographer doesn’t like comfort, but rather artistic challenges?

After the show: discussion with Ballet Biarritz?s artistic director and choreographer!

Danza – Malandain Ballet Biarritz

Thierry Malandain y su ballet no necesitan presentación. Cada una de sus visitas a Jéliote es como un regalo, justo antes de ser invitado a las cuatro esquinas del mundo. Siempre inspirado por la música, esta vez ha elegido combinar las Cuatro Estaciones de Vivaldi con las Cuatro Estaciones compuestas por Giovanni Antonio Guido. Thierry Malandain prosigue con constancia el surco que ha cavado en torno a la relación de la humanidad con el mundo vivo y la naturaleza. Sin embargo, al elegir a dos compositores contemporáneos que evocan el mismo tema, hace una apuesta audaz, ya que las partituras son muy diferentes. Sabemos que al coreógrafo no le gusta la comodidad, sino los retos artísticos..

Después del espectáculo: ¡un coloquio con el director artístico y coreógrafo del Ballet de Biarritz!

Tanz – Malandain Ballet Biarritz

Thierry Malandain und sein Ballett muss man nicht mehr vorstellen. Jeder seiner Auftritte in Jéliote ist wie ein Geschenk, kurz bevor er in alle Ecken der Welt eingeladen wird. Da er sich stets von der Musik inspirieren lässt, hat er dieses Mal beschlossen, Vivaldis Vier Jahreszeiten und die von Giovanni Antonio Guido komponierten Vier Jahreszeiten auf der Bühne zu kreuzen. Thierry Malandain setzt die Furchen, die er um die Beziehungen der Menschheit zu den Lebewesen und der Natur zieht, konsequent fort. Mit der Wahl zweier Komponisten, die zwar zeitgenössisch sind und das gleiche Thema behandeln, geht er jedoch eine gewagte Wette ein, da die Partituren sehr unterschiedlich sind. Es ist bekannt, dass der Choreograph keine Bequemlichkeit, sondern künstlerische Herausforderungen liebt

Nach der Vorstellung: Diskussion mit dem künstlerischen Leiter und Choreographen des Balletts Biarritz!

